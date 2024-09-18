Nissan выпустил детали для старого Skyline GT-R

Компания Nissan Motor выпустила несколько тюнинговых деталей и аксессуаров для различных моделей, в основном для Skyline GT-R BNR32 (производился в 1989-1994 годах). Выпуск приурочен к 40-летнему юбилею автоспортивного подразделения NISMO (Nissan Motor Sports & Customization).

© dreamstime.com

Цены на внутреннем рынке Японии составляют от 2640 до 638 000 иен в зависимости от позиции (1705-412 000 рублей). В списке приводятся такие детали, как выхлопная система NE-1 из нержавеющей стали (для BNR32), доработанный выпускной коллектор для BNR32, BCNR33, BNR34, интеркулер (75 мм) для BNR32, BCNR33, радиатор для BNR32, крышка радиатора Racing, титановая распорка для BNR32, крышка маслозаливной горловины, спортивные ремни NISMO, рулевое колесо NISMO.

Кроме того, предлагаются набор эмблем NISMO, чехлы на сиденья, брендированные коврики для салона, защитная накладка под дверные ручки, оригинальные накладки на рукоятку КП и стояночного тормоза.

Ранее компания Nissan раскрыла технические характеристики внедорожника Patrol нового поколения. Внедорожник оснастили 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 425 лошадиных сил.