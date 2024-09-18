Агентство "Автостат" подсчитало, что в 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей. Пока же (за восемь месяцев) граждане РФ приобрели 591 тысячу машин из КНР.

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Лидирует бренд Haval - 116 700 автомобилей. Далее идут Chery (102 100), Geely (96 700) и Changan (71 500).

Остальные продали менее 40 тысяч машин каждый.

Эксперты отметили, что с 2021 года автопроизводители из КНР постоянно ставят рыночные рекорды в нашей стране.

Ранее сообщалось, что выручка дилеров от продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам января-июля 2024-го составила 1,7 трлн рублей.

До этого автоэксперт Сергей Арбузов рассказал "РГ", какие китайские марки пока проваливаются в России.