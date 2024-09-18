Новый Audi RS 7 Avant с мощностью 700 л.с. уже на подходе

Audi RS 7 Avant с гибридным двигателем мощностью свыше 700 л.с. станет серьезным конкурентом для BMW M5 Touring, поступив на рынок в 2025 году.

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Audi анонсировала выход нового мощного универсала — Audi RS 7 Avant, который обещает стать серьезным конкурентом для BMW M5 Touring. Под капотом этого «зверя в овечьей шкуре» будет находиться гибридный двигатель с технологией PHEV, мощность которого превысит 700 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных в своем классе. RS 7 Avant заменит легендарный RS 6 Avant, который вскоре будет снят с производства. Audi продолжает разделение модельного ряда: четные номера будут относиться к электромобилям, а нечетные — к машинам с ДВС, сообщает 32cars.ru.

Новый RS 7 Avant станет флагманом среди спортивных универсалов с гибридной установкой. Тестовые прототипы RS 7 Avant уже замечены на европейских дорогах. Несмотря на плотный камуфляж, можно разглядеть агрессивный дизайн с аэродинамическими элементами и спортивной выхлопной системой. Уникальные легкосплавные диски подчеркивают высокие характеристики тормозной системы. В основе модели будет 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, работающий в паре с электродвигателем и литий-ионной батареей. Универсал сможет проехать более 75 километров на чисто электрической тяге.

Ожидается, что новая модель поступит на рынок во второй половине 2025 года, а версия RS — в 2026-м.