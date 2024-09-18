Тюнинг-ателье Cobb Tuning оштрафовали за «мини-дизельгейт»

Известную американскую компанию Cobb Tuning, которая занимается тюнингом автомобилей, оштрафовали 2,9 млн долларов за нарушение экологических норм. Об этом сообщает Motor1.com.

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Агентство по охране окружающей среды (EPA) утверждает, что продукты Cobb, такие как Accessport и некоторые выхлопные системы, нарушали закон о чистом воздухе. Как отмечается, устройства Cobb позволяли увеличивать мощность и менять параметры работы двигателя.

Однако их способность обходить строгие экологические нормы вызвала вопросы у Агентства по охране окружающей среды. Так, теперь компания должна прекратить продажу и техническую поддержку продуктов, которые нарушают стандарты, а также уничтожить оставшиеся товары.

Ранее американский производитель электромобилей Tesla пошел на мировую по иску о токсичных отходах. Отмечалось, что компания заплатит 1,5 миллиона долларов. 1,3 миллиона долларов пойдут на выплату гражданских штрафов, а 200 тысяч долларов — на возмещение расходов истца на расследование.