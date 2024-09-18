Тюнинг-ателье Cobb Tuning оштрафовали за «мини-дизельгейт»
Известную американскую компанию Cobb Tuning, которая занимается тюнингом автомобилей, оштрафовали 2,9 млн долларов за нарушение экологических норм. Об этом сообщает Motor1.com.
Агентство по охране окружающей среды (EPA) утверждает, что продукты Cobb, такие как Accessport и некоторые выхлопные системы, нарушали закон о чистом воздухе. Как отмечается, устройства Cobb позволяли увеличивать мощность и менять параметры работы двигателя.
Однако их способность обходить строгие экологические нормы вызвала вопросы у Агентства по охране окружающей среды. Так, теперь компания должна прекратить продажу и техническую поддержку продуктов, которые нарушают стандарты, а также уничтожить оставшиеся товары.
Ранее американский производитель электромобилей Tesla пошел на мировую по иску о токсичных отходах. Отмечалось, что компания заплатит 1,5 миллиона долларов. 1,3 миллиона долларов пойдут на выплату гражданских штрафов, а 200 тысяч долларов — на возмещение расходов истца на расследование.