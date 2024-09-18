В Европе требуют создания инфраструктуры для электрогрузовиков

Производители Европы требуют создания инфраструктуры для электрогрузовиков. По действующим в ЕС правилам, производители тяжёлых грузовиков обязаны к 2030 году снизить выбросы CO2 на 45% по сравнению с уровнем 2020 года или выплатить очень большие штрафы. Для этих целей доля машин, не вырабатывающих вредные выбросы, в общих продажах грузовиков должна вырасти с 2% (на данный момент) до 40% к 2030 году.

Для этого Европа должна инвестировать в зарядную инфраструктуру не менее 35 миллиардов евро к 2035 году. Об этом говорили представители компаний-производителей в ходе выставки IAA Transportation 2024, проходящей в Ганновере.

В частности, глава грузового подразделения Volkswagen Group компании Traton, объединяющего бренды Scania, MAN, Navistar и Volkswagen Trucks and Buses, Кристиан Левин заявил, что в настоящий момент он не видит возможности довести грузовой европейский автопарк до 50-процентной доли на рынке к 2030 году. По его словам, дело даже не в затратах на производство, но и в зарядной инфраструктуре, разрешениях, ценообразовании и многом другом, что должно работать комплексно.

Генеральный директор Daimler Truck Карин Радстрём поддержала коллегу. Она отметила, что клиенты не покупают и не будут покупать электрогрузовики до тех пор, пока для них не будет готова эксплуатационная основа.