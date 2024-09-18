Genesis GV70 и Electrified GV70 получили высшую награду Top Safety Pick+ от IIHS за отличные результаты в краш-тестах и высокую безопасность.

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Genesis GV70 2025 года и Electrified GV70 2024 года были удостоены высшей награды Top Safety Pick+ от Страхового института дорожной безопасности (IIHS). Оба внедорожника, как с ДВС, так и с электроприводом, показали выдающиеся результаты в четырех основных краш-тестах, включая малый и средний фронтальные удары с частичным перекрытием и обновленный боковой удар, обеспечивая высокий уровень защиты, сообщает 32cars.ru.

Неожиданностью стало то, что GV70 получил высокую оценку за производительность фар, несмотря на небольшие замечания о недостаточной видимости при дальнем свете. Все модели оснащены светодиодными фарами с функцией автоматического переключения. IIHS протестировал также систему предотвращения столкновений. В ночном тесте на столкновение с пешеходом при скорости 40 км/ч GV70 не смог избежать удара, но существенно снизил скорость, что помогло уменьшить последствия. В дневном тесте на обнаружение детей скорость была снижена на 23 км/ч.

Эксперты отметили высокую эффективность системы напоминания о ремнях безопасности и удобство использования креплений для детских сидений LATCH. Эти достижения сделали GV70 и его электрическую версию одними из самых безопасных кроссоверов на рынке. Genesis GV70 конкурирует с такими моделями, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC, предлагая отличные характеристики безопасности и доступные цены.