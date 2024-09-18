Ford внедрит лобовое стекло с голографической проекцией

Ford представил инновационное лобовое стекло с голографическими изображениями, которое будет отображать важную информацию для водителей.

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Ford разрабатывает уникальное лобовое стекло с голографической проекцией, которое станет новой информационной панелью для водителей. На симпозиуме Vehicle Displays and Interfaces в Детройте компания представила прототип, использующий специальную пленку HoloFlekt, разработанную Ceres Holographics. Эта пленка в сочетании с недорогими светодиодными проекторами, расположенными в верхней части панели приборов, позволяет выводить информацию прямо на стекло, сообщает 32cars.ru.

Прототип был создан для гибридного автомобиля и способен отображать данные о скорости, маршруте, состоянии батареи, использовании бензинового или электрического двигателя, а также информацию о телефонных звонках и другое. Изображения яркие и четкие, соответствующие всем требованиям по безопасности и долговечности.

Хотя Ford не обозначил конкретные сроки внедрения технологии в серийное производство, она уже привлекла внимание других автопроизводителей. Например, BMW продемонстрировала подобную систему в концепте i Vision Dee и планирует использовать её в будущих моделях Neue Klasse, первый из которых должен появиться в 2025 году. Главный дизайнер Nissan также выразил мнение, что лобовые стекла могут заменить традиционные приборные панели в будущем.