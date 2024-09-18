Представлена лимитированная версия «самого спортивного» Mercedes-AMG GT

Тираж особенного спорткара немецкой марки – Motorsport Collectors Edition – будет ограничен двумя сотнями экземпляров.

Mercedes-AMG GT стал заменой для купе SLS AMG в 2014 году. Спортивное подразделение немецкой компании прекратило выпуск «первого» GT в конце 2021 года. Спорткар второй генерации дебютировал в конце лета 2023-го, автомобиль начального уровня GT 43 Coupe производитель рассекретил в марте этого года, а топовый вариант GT 63 S E Performance – в апреле. В июле семейство пополнилось за счёт трекового исполнения модели – GT 63 Pro 4Matic+. Теперь Mercedes-AMG представляет коллекционную версию этой модификации.

Тираж исполнения Motorsport Collectors Edition небольшой: в компании рассказали, что он будет насчитывать всего 200 экземпляров. Известно, что разработчики спецверсии вдохновлялись Формулой 1, так что у такого исполнения Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ есть соответствующий декор. Кузов окрашен в цвет Obsidian Black metallic, ему добавили нанесённый вручную рисунок из множества трёхлучевых звёзд, а также ярких контрастных акцентов фирменного цвета титульного спонсора Petronas.

Автомобили лимитированной серии получили кованные колёсные диски размером 21 дюйм. Их обули в шины Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup, а за ними расположены углерод-керамические тормоза с шестипоршневыми фиксированными суппортами спереди и однопоршневыми «плавающими» суппортами сзади (кстати, они тоже имеют цвет морской волны, как и декор на кузове). Ещё коллекционный вариант Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ снабдили аэродинамическим обвесом, созданным из углеволокна, фиксированным антикрылом, а также пакетом AMG Night, который предполагает замену хромированных элементов на чёрные.

У лимитированной серии остались «фишки» обычного трекового купе: речь идёт о более агрессивном переднем бампере с увеличенными воздухозаборниками, дополнительных воздушных дефлекторах в нижней части кузова и системе управления воздушным потоком AirPanel (она позволяет снизить аэродинамическую нагрузку на переднюю ось на 30 кг).

В салоне варианта GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition установлены спортивные кресла AMG Performance, отделанные кожей и микрофиброй. Спорткар имеет фирменную информационно-развлекательную систему MBUX, акустику Burmester High-End 3D Surround Sound с 15 динамиками, а также противоугонный комплекс Guard 360°, который следит за салоном и окружением с помощью камер и различных сенсоров.

«Начинка» у лимитированной спецверсии такая же, как у обычной трековой двухдверки. Под капотом у Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ находится 4,0-литровый битурбомотор V8, его отдача равна 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 850 Нм. Этот спорткар с места до «сотни» разгоняется за 3,2 секунды, а от 0 до 200 км/ч – за 10,9 секунды. Максимальная скорость равна 317 км/ч.

Напомним, сейчас немецкая компания занимается разработкой Mercedes-AMG GT следующего поколения: прототипы будущей новинки уже попадались в объективы фотошпионов. В прошлом месяце дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть этот спорткар.