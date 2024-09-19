В России за полмиллиарда рублей предлагают купить редкую Ferrari Daytona SP3

Самой дорогой Ferrari, продающейся в России, стала Daytona SP3. Лимитированный суперкар оценили в 499 миллионов рублей. За эту сумму машину в кузове тарга готов привезти под заказ один из крупных московских дилеров. При этом в объявлении нет описания конкретно этого экземпляра — продавец указал лишь основные технические характеристики. Всего Ferrari планировала выпустить 599 экземпляров «Дейтоны», но из открытых источников известно только о 221.

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Ferrari Daytona SP3 представили осенью 2021 года. Суперкар, ставший одной из моделей специальной линейки Ferrari Icona, получил композитный кузов и концептуально оказался близок к LaFerrari Aperta. На момент официального дебюта все автомобили стоимостью два миллиона евро, отсылающие к трековым машинам 60-х годов прошлого века, были распроданы.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение Daytona SP3 приводит 6,5-литровый V12, который инженеры позаимствовали у суперкара 812 Competizione. При этом специалисты форсировали мотор до 840 лошадиных сил и 697 Нм крутящего момента, что сделало суперкар самой мощной негибридной моделью Ferrari.

Столичный дилер готов привезти редкий суперкар под заказ за 499 миллионов рублей. При этом в описании опубликованы фотографии с премьеры Ferrari Daytona SP3.

В начале января во Владивостоке предлагали купить самую дорогую Ferrari в России. 30-летний суперкар F40 тогда оценили в 300 миллионов рублей.