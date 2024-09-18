В Госдуме захотели добиться отмены запрета тонировки

В Госдуму вновь внесён законопроект, предполагающий снятие тотального запрета на нанесение тёмной плёнки на передние стёкла автомобилей. По мнению автора документа, депутата Ярослава Нилова, тонировка положительно скажется на комфорте и безопасности российских водителей.

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Политик отметил, что в первом чтении необходимо обсудить, как снизить административную ответственность за управление автомобилем с плёнкой на передних боковых стёклах, что позволит автомобилистам «получить больше свободы в выборе тонировки».

По мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нововведение значительно повысит комфорт и безопасность водителей, так что автомобилисты «могут надеяться на изменения в законодательстве, которые сделают их жизнь проще».

«Сегодня будет рассмотрен наш законопроект, который позволяет тонировать передние и боковые стекла. Мы все равно этого добьемся. Наши южные регионы этого ждут», — подчеркнул Нилов.

При этом политик сообщил, что о снятии запрета на затемнение лобового стекла речи не идёт.