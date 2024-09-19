Новый Lecar 459 Hybrid из Бразилии подозрительно похож на Tesla

Быстрым взглядом может показаться, что это очередная новость о Tesla Model Y, но нет – это новый перспективный кроссовер Lecar 459 Hybrid из Бразилии, обещающий очень много интересного.

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Во-первых, сразу заметен аэродинамический дизайн в стиле уже упомянутого «американца», однако кроссовер Lecar 459 Hybrid значительно меньше: всего 4,35-метровая длина и 2,7-метровая колесная база.

Во-вторых, несмотря на компактные размеры, Lecar 459 Hybrid обещает полноценный 5-местный салон и большой 530-литровый багажник.

Третьей особенностью выступает гибридно-бензиново-электрическая силовая установка EREV: электромотор мощностью 121 кВт (165 л.с.) используется для вращения задних колес, предусмотрен аккумулятор емкостью 18,4 кВт⋅ч, а также бензиновый двигатель HR10 – он используется для привода генератора и подзарядки аккумулятора. Таким образом, кроссовер Lecar 459 Hybrid должен преодолевать до 100 км исключительно на аккумуляторе и проезжать до 1000 км.

Наконец последнее обещание: Lecar 459 Hybrid должен стоить от $27 000 (~2,5 млн рублей по текущему обменному курсу), а его производство планируется начать в августе 2026 года.