МТЗ предлагает за 1500 рублей «погоняться» на тракторах

В музее МТЗ появился симулятор 360-сильного трактора. Как сообщает издание ABW, в музее Минского тракторного завода появилась динамическая кабина-тренажер, на которой могут тренироваться обычные посетители музея.

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В гоночном режиме, что представляет собой соревнования на белорусских тракторах по пересечённой местности, 3 круга состязаний будут стоить 50 рублей (1432 российских). Дешевле обойдутся испытательный и демонстрационный пресеты: за них попросят заплатить 40 и 30 рублей, соответственно (1146 и 860 российских).

Чтобы освоить управление машиной, достаточно 30 секунд. При этом любой желающий сможет ощутить себя водителем флагманской машины, прокатившись по белорусским полям, лесам и дорогам. Также есть опция виртуального осмотра кузнечного или литейного цеха завода.

И продолжая тему сельскохозяйственной техники. На тракторы «Кировец» начнут ставить современные моторы КамАЗ. Их производством займётся Тутаевский моторный завод.