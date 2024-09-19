Глава Bosch уверен в стагнации мирового авторынка на ближайший год

Глава Bosch: потребители всё чаще переходят на подключаемые гибриды. Генеральный директор Bosch, крупнейшего поставщика немецкого автопрома, Штефан Хартунг прогнозирует незначительный рост на мировом рынке легковых и коммерческих транспортных средств в этом и следующем году. Таким мнением он поделился в ходе выставки IAA Transportation 2024, проходящей в Ганновере.

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Планы, намеченные пять лет назад, по словам Хартунга, невозможно осуществить из-за низкого спроса во всём мире. Очевидно, что европейские производители произведут на несколько миллионов машин меньше, чем прогнозировалось пять лет назад. Последствием этой ситуации станет тяжёлое восстановление покупательского спроса, которое займет несколько лет по объективным причинам.

Хартунг отметил замедление роста рынка электромобилей, хотя, по его словам, продажи электромобилей на аккумуляторных батареях растут по сравнению с прошлым годом, пусть и медленными темпами. Это связано с тем, что потребители всё чаще переходят на подключаемые гибриды, в том числе в Китае.

Он также заявил, что озвученное ранее намерение сократить 3 500 рабочих мест на предприятиях Bosch, в том числе в подразделениях бытовой техники, актуально. Более того, есть вероятность что это не финальная цифра, и она может измениться в большую сторону.