Рамный электропикап Maxus eTerron 9 дебютировал в Европе

В рамках выставки IAA Transportation в немецком Ганновере состоялась мировая премьера китайского пикапа Maxus eTerron 9, он нацелен на глобальный рынок, продажи в Европе начнутся в 2025 году.

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Бренд Maxus принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC, он вырос из британской компании LDV, собственником которой в 2000-х была российская Группа ГАЗ. Под началом SAIC бренд Maxus неплохо развивается, основу его модельного ряда составляют коммерческие фургоны («углеводородные» и электрические), но есть также пикапы, минивэны, кроссоверы и кемперы.

В прошлом году в рамках Шанхайского автосалона Maxus представил концептуальный электропикап GST, и вот теперь он превратился в серийную модель под названием eTerron 9. В основе Maxus eTerron 9 лежит оригинальная рамная платформа с полностью независимой регулируемой по высоте пневмоподвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Кузов и кабина на 73% изготовлены из сверхвысокопрочной стали. Габаритная длина пикапа в зависимости от оснащения составляет 5500 либо 5630 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1860 либо 1874 мм, колёсная база — 3300 мм.

Maxus eTerron 9 оснащён двухмоторной силовой установкой и соответственно имеет полный привод. Максимальная совокупная мощность двух электромоторов — 325 кВт (442 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с. Ёмкость вмонтированной в раму батареи — 102 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 430 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 115 кВт, пополнить на ней заряд с 20% до 80% можно за 40 минут.

Кабина у Maxus eTerron 9 — двухрядная и довольно просторная. Передняя панель с двухэкранным табло очень лаконичная, но при этом блок климат-контроля представляет собой набор физических клавиш — это редкость для новейших китайских электромобилей. В виде опции предлагаются складываемое заднее сиденье и складываемая с помощью электропривода перегородка между кабиной и кузовом — эта опция позволяет увеличить полезную длину кузова до 2400 мм. Спереди у Maxus eTerron 9 имеется запираемый багажник объёмом 236 л.

Грузоподъёмность у китайского пикапа довольно скромная — 620 кг, зато допустимая масса буксируемого прицепа приличная — 3500 кг.

Сколько будет стоить Maxus eTerron 9, пока неизвестно, но он точно не будет дешёвым, особенно с учётом введённых минувшим летом в Европе повышенных пошлин на китайские электромобили. Для ориентира скажем, что сейчас Maxus продаёт в Европе одномоторный заднеприводный электропикап T90 EV (177 л.с., ёмкость батареи — 89 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 330 км), он стоит в Германии от 65 438 евро. Полагаем, Maxus eTerron 9 будет стоить под 100 000 евро.

Любопытно, что на выставке IAA Transportation дебютировала также plug-in гибридная версия пикапа Ford Ranger, у которого Maxus eTerron 9 попробует отобрать часть покупателей. Полностью электрический среднеразмерный пикап компания Ford обещает вывести на рынок только в 2027 году.