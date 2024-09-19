В Audi пока не понимают дальнейшую судьбу их завода в Брюсселе

Audi занялся поисками инвестора для своего завода в Брюсселе. По словам члена совета директоров Audi Герда Уолкера, базирующийся в Ингольштадте автопроизводитель больше не видит смысла в своем заводе в Брюсселе, которому грозит закрытие, и поэтому теперь ищет инвестора. В настоящее время Audi собирает там электрический Q8 e-tron. Следующее поколение электромобиля сойдет с конвейера уже в Мексике.

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Поиск инвестора не стал неожиданностью. Audi подтвердила ещё в начале сентября, что на бельгийском заводе в Брюсселе больше никакие модели производиться не будут. Это означает, что завод и его сотрудники могут надеяться только на то, что внешний инвестор или другой производитель автомобилей возьмут завод под свой контроль.

Сообщается, что Volkswagen рассматривал возможность привлечения части персонала для создания производства аккумуляторов на своих предприятиях. Однако, по словам Герда Уолкера, на данный момент идея отклонена.

Два дня назад, 16 сентября, после того, как стало известно о планируемом закрытии завода немецкой Audi и других автомобильных производств в стране, на улицы Брюсселя вышли тысячи людей. Демонстранты из разных уголков города шли к площади Люксембург, где располагается Европарламент.

Протестующие уверены, что бельгийские власти, как и европейские, специально игнорируют вывод производства зарубежных производителей из страны. Ранее компания Audi заявила, что планирует значительно сократить штат на предприятии в Брюсселе, кроме того, не исключена полная остановка завода, где работают более трёх тысяч сотрудников.