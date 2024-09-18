Электрогрузовики Tesla Semi превзошли ожидания компании

Программа электрических грузовиков Semi компании Tesla набирает обороты: один из грузовиков в парке уже преодолел 250 000 миль (402 336 км), о чем рассказал Дэн Пристли, руководитель программы Tesla Semi, во время презентации на конференции IAA в Германии. Парк Tesla из примерно 100 грузовиков Semi, который в основном используется внутри компании и в PepsiCo, в общей сложности проехал 7,5 миллионов миль (12 070 080 км).

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Tesla Semi ещё и превзошел ожидания, достигнув энергоэффективности в 1,6 кВт/ч на милю — лучше, чем ранее предполагаемые 1,7 кВт/ч. Кроме того, грузовики показали 95-процентное время безотказной работы, что является критически важным фактором для коммерческой жизнеспособности.

Tesla планирует начать серийное производство Semi на новом заводе в Неваде в следующем году, а к 2026 году выйти на ежегодный выпуск 50 000 грузовиков.