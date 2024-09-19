Озвучены детали тушения самовозгорания электрогрузовика Tesla, поражающие масштабом. Авария с Tesla Semi, произошедшая 19 августа этого года, показала, с какими трудностями сталкиваются пожарные из-за самовозгорания литиевых батарей. К работе даже был привлечён специалист по высоковольтным опасностям и тепловизор. Национальный совет по безопасности на транспорте, независимое правительственное агентство, расследующее дорожно-транспортные происшествия, опубликовало свою оценку первого в мире возгорания грузовика Semi.

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Обычно для тушения пожара в автомобиле с ДВС требуется до 1000 галлонов воды (около 4 тысяч литров), но литиевые аккумуляторы электромобилей горят значительно дольше, к тому же склонны к повторному возгоранию. Tesla заявляет, что её автомобилям может потребоваться до 8000 галлонов воды (примерно 31 тысяча литров).

Однако в случае с Tesla Semi и его гигантским аккумулятором ёмкостью 900 кВт·ч пожарным Калифорнии потребовалось 50 тысяч галлонов воды (почти 190 тысяч литров), чтобы потушить пламя горящего грузовика.

Ранее Quto сообщало, что 19 августа в окрестностях Сакраменто загорелся электрогрузовик Tesla Semi. Двигаясь по автостраде, фура вылетела за пределы проезжей части и врезалась в деревья, после чего вспыхнула. Водителю удалось выбраться из кабины самостоятельно, но ему потребовалась помощь врачей. Всё произошло в три часа ночи, и до полудня пожарные расчёты боролись с сильным огнём. По словам спасателей, токсичные пары горения окутали всю окрестность — батарея тлела при температуре около тысячи градусов. Пожарные постоянно поливать её водой, ожидая, пока она не выгорит целиком.

Tesla оперативно направила специалиста по пожарной безопасности высокого напряжения, который посоветовал пожарным использовать сканеры для постоянного контроля температуры аккумулятора и качества воздуха. Ситуация дошла до того, что пришлось поднять в воздух пожарный самолёт, чтобы распылить по всей территории огнезащитный состав и убедиться, что пламя локализовано в точке горения.

Инцидент с Tesla Semi показывает, что возгорания электромобилей будут всё более серьёзной проблемой для пожарных во всём мире. Стоит добавить, что после самовозгорания от электрогрузовика осталась только рама.