Спортивный кроссовер Alpine A390 засветился в ходе тестов

Новинка станет первым SUV в истории марки. В онлайн-формате предсерийный прототип будет рассекречен 11 октября, а «живая» премьера пройдёт чуть позже в ходе Парижского автосалона.

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Французская группа Renault в 2021-м объявила о том, что Alpine поглотила подразделение Renault Sport и готовится к расширению линейки. Тогда же стало известно, что все новые модели этого бренда будут полностью электрическими. Первой новинкой стал хот-хэтч Alpine A290, серийная версия которого дебютировала в июне этого года. А сейчас к премьере готовится первый кроссовер Alpine.

Изначально предполагалось, что спортивный паркетник получит название GT X-Over, однако, как стало известно позже, в компании передумали. На рынок кроссовер выйдет под именем Alpine A390. Как Kolesa.ru сообщал ранее, цифра 3 в индексе означает принадлежность к С-классу, а 90 указывает на то, что это универсальная модель для повседневных поездок (у спорткаров Alpine на этом месте в индексе 10).

Пока что производитель держит внешность будущего SUV в секрете, в начале текущего месяца компания опубликовала всего лишь тизер предсерийной версии новинки. Однако фотошпионы сумели поймать замаскированный прототип кроссовера в ходе тестов на дорогах общего пользования, снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Прототип на фото тщательно спрятан с помощью маскировочной плёнки, однако некоторые детали разглядеть всё же можно. Судя по изображениям, у спортивного паркетника будет купеобразный кузов, ярко-синие декоративные вставки по кузову, «агрессивное» оформление бамперов. Ожидается, что модель получит фирменную головную оптику, традиционные наружные зеркала, утопленные дверные ручки, спойлер на багажной двери, а также колёсные диски оригинального дизайна, предназначенного для моделей Alpine.

Снимков интерьера кроссовера A390 пока нет. Ожидается, что синие акценты (в том числе прострочка) украсят и салон кроссовера. Ещё здесь ожидаются спортивные кресла, а также, вероятно, большое горизонтальное табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (как у хот-хэтча Alpine A290, который часть решений позаимствовал у представленного в феврале Renault 5).

Официальных сведений о «начинке» Alpine A390 пока нет. По предварительным данным, в его основу ляжет платформа AmpR Medium (ранее называлась CMF-EV). По информации издания, топовый паркетник могут оснастить трёхмоторной установкой (один электродвигатель на передней оси и два – на задней), совокупная мощность которой составит 600 л.с. Ожидается, что будет версия попроще, её отдача составит 400 л.с. Ещё модели прочат тяговую батарею ёмкостью 90 кВт*ч и максимальный запас хода на одной зарядке свыше 600 км.

Предсерийный прототип новинки будет рассекречен в онлайн-формате 11 октября, а «живая» премьера пройдёт чуть позже в рамках Парижского автосалона. Товарный вариант дебютирует в 2025-м, производство наладят на фабрике Alpine в Дьеппе (Франция). На европейском рынке Alpine A390 придётся побороться за покупателей с Porsche Macan EV и Polestar 4.