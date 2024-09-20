Стало известно о нехватке запчастей для импортных автомобилей в России

Российские автосервисы столкнулись с нехваткой автозапчастей из-за увеличения продаж подержанных машин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей автобрендов и сетевых станций технического обслуживания (СТО).

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«Самый большой дефицит наблюдается в запчастях для двигателя, трансмиссии, систем электроники и кузовных элементах. Ситуация связана с санкциями, которые помешали поставкам запчастей из Европы и США, а также с логистическими проблемами, усложняющими доступ к импортным запчастям», — рассказал официальный представитель бренда Oting в России Алексей Кожухов.

По словам технического директора компании Seven Force Никиты Панкова, особенно остро встала проблема с деталями двигателей премиальных автомобилей. В РФ таких запчастей нет, а доставка занимает много времени, а сами детали стоят очень дорого.

Представители официального дистрибутора японских автомобилей в России ООО «Мотор-Плейс» отметили, что на рынке существует дефицит электронных компонентов.

До этого стало известно, что в России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%.

По его данным, в августе 2023-го средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. Через год показатель увеличился до 63 тыс. рублей. Например, стоимость колесного диска подскочила на 35,8%, до 23,3 тыс. рублей, заднего крыла — на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, переднего бампера — на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передней правой двери — на 73%, до 110,5 тыс. рублей.

При этом капот подорожал на 62,3%, до 85 тыс. рублей, лобовое стекло — на 25,5%, до 52,1 тыс. рублей, решетка радиатора — на 42,1%, до 61,4 тыс. рублей.