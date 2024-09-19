Эксперт испытал кроссовер Hongqi HS3 и рассказал, чем интересен китайский премиум

«За рулем» испытал кроссовер Hongqi HS3 и узнал, чем интересен китайский премиум

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– Зачем тут иероглифы, это серый импорт? – интересовался клиент в автосалоне, где я брал Hongqi HS3 на тест.

– Нет, это официальные поставки, получен ОТТС, есть заводская гарантия, центральный склад запчастей – всё как у людей. А иероглифы на багажнике – это написание марки Hongqi, что в переводе означает «красный флаг».

Китайцы гордятся, что это название дал лично Мао Цзэдун, поэтому надпись красуется на всех без исключения моделях – даже тех, что идут на экспорт. Комплектации Hongqi HS3 Кто сказал «китайский Мерседес»? В сопоставимом по размерам кроссовере Mercedes-Benz GLC мотор стоит продольно, а здесь – поперечно. И привод в HS3 передний. Турбомотора 1.5 Т‑GPF (156 л. с., 252 Н·м) базовому HS3 откровенно не хватает. Ускоряется нехотя, как будто из-под палки.

Заявленные 9,9 с разгона до сотни выглядят средненько. На деле же и это время не подтвердилось – по нашим замерам, машина набирает 100 км/ч за 11,6 с. Если уж и брать эту модель, то только с двухлитровым мотором (245 л. с., 380 Н·м). Там и мощности будет достаточно, и вместо дерганого семиступенчатого робота собственной разработки используют ценимый нашими автомобилистами традиционный восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8. А главное – там будет полный привод с муфтой BorgWarner, тогда как версия 1.5 – исключительно для города.

Как едет версия 2.0? Я было съехал на грунтовку, но начался дождь, и машина тотчас стала вилять, пробуксовывая на ровном месте. Обратно – на асфальт! Тем более что здесь HS3 радует. Он достаточно бодро управляется – охотно встает на дугу, ловко перекладывается в S‑образных связках и не докучает кренами. Руль, может, и не образец информативности, но по уровню обратной связи лучше многих китайских одноклассников.

Плавность хода выше, чем «средняя температура по больнице». Машина с похвальной бархатистостью проехала по брусчатке, что у Московского зоопарка, уверенно отработала чудовищно кривые заплатки на улице Гиляровского и стоически держалась на «лежачих полицейских». За шасси – зачет. Что внутри у HS3? HS3 – самый компактный и доступный в гамме Hongqi. Хотя всё относительно. По длине (4655 мм) он превосходит Мазду СХ‑5 и Volkswagen Tiguan.

А ценник нешуточный: базовая версия предлагается за 4 млн рублей. Дорого, ну так все Hongqi в принципе недешевы, ибо позиционируются как машины премиум-класса. Чувствуется ли это в интерьере? Скорее да, чем нет. Двери влипают с приглушенным породистым звуком. На ходу царит завидная тишина – даже на шоссейных скоростях можно разговаривать вполголоса.

Салон выглядит добротным, хоть натуральных материалов в отделке нет: кожа – искусственная, а декоративные накладки – псевдоалюминиевые. Большие диапазоны регулировок сиденья помогут с удобством устроиться водителю любого роста. Но сами кресла не идеальны – у спинок выталкивающий профиль. Занятно реализована поддержка Apple CarPlay: не напрямую, а через подключение к USB-разъему внешнего модуля – он-то и «женит» телефон с машиной. Честно говоря, первый раз имел дело с таким устройством. Заводское ли? И да, Android Auto система не видит – но это дело времени, придумают другой модуль.

Итог

К HS3 у меня только одна весомая претензия – не самый лучший тандем из дохлого мотора и «заикающегося» робота. Рекомендую поднакопить полмиллиона на версию 2.0 – не придется мириться с компромиссами. У двухлитровой машины и оснащение получше: отделка из натуральной кожи и вентиляция передних сидений, обогрев руля, комплекс водительских ассистентов.