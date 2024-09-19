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Названы самые популярные новые гибридные автомобили в России

Объём предложения новых автомобилей с гибридной силовой установкой за год увеличился больше чем в два раза. Эксперты "Авто.ру" рассказали "Российской газете", какие модели вызывают у пользователей сервиса наибольший интерес в текущем году.

Названы самые популярные новые гибридные автомобили в России
© Российская Газета

В августе 2024 года средняя стоимость новой гибридной машины составила 7,43 миллиона рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам изучения данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на "Авто.ру" в 2024 году, зафиксировано, что единственными некитайскими марками в первой десятке оказались BMW, Lexus и Mercedes-AMG. Последний представлен в рейтинге седаном S63e, занявшим десятое место.

В 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей

Ещё одним не кроссовером стал минивэн Voyah Dream. В целом первая десятка новых гибридных автомобилей выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев):

  • LiXiang L9 (8 342 533 руб.)
  • Voyah Free (5 951 725 руб.)
  • LiXiang L7 (6 982 452 руб.)
  • Voyah Dream (9 461 958 руб.)
  • Tank 500 (6 455 526 руб.)
  • BMW XM (23 433 548 руб.)
  • Lexus RX (11 364 762 руб.)
  • LiXiang L6 (6 213 375 руб.)
  • BYD Yangwang U8 (21 581 579 руб.)
  • Mercedes-AMG S63e (37 131 265 руб.)
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