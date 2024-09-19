Названы самые популярные новые гибридные автомобили в России

Объём предложения новых автомобилей с гибридной силовой установкой за год увеличился больше чем в два раза. Эксперты "Авто.ру" рассказали "Российской газете", какие модели вызывают у пользователей сервиса наибольший интерес в текущем году.

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В августе 2024 года средняя стоимость новой гибридной машины составила 7,43 миллиона рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам изучения данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на "Авто.ру" в 2024 году, зафиксировано, что единственными некитайскими марками в первой десятке оказались BMW, Lexus и Mercedes-AMG. Последний представлен в рейтинге седаном S63e, занявшим десятое место.

В 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей

Ещё одним не кроссовером стал минивэн Voyah Dream. В целом первая десятка новых гибридных автомобилей выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев):