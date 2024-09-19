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АвтоВАЗ назвал цену самой дешёвой версии Lada Aura - от 2,6 млн рублей

АвтоВАЗ уточнил стоимость Lada Aura. Ранее глава компании Максим Соколов озвучил цену "более 3 млн рублей". Как оказалось, столько будет стоить самая дорогая комплектация VIP-версии Lada Vesta.

АвтоВАЗ назвал цену самой дешевой версии Lada Aura
© Российская Газета

Более 3 млн рублей будет стоить Lada Aura с отделкой из кожи, премиум-аудиосистемой, а также некоторыми компонентами от Aurus, в частности, с задним диваном с регулировками и функцией массажа.

"Что касается "базовой" модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6-2,8 млн рублей", - рассказали "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости
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