АвтоВАЗ назвал цену самой дешевой версии Lada Aura

АвтоВАЗ уточнил стоимость Lada Aura. Ранее глава компании Максим Соколов озвучил цену "более 3 млн рублей". Как оказалось, столько будет стоить самая дорогая комплектация VIP-версии Lada Vesta.

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Более 3 млн рублей будет стоить Lada Aura с отделкой из кожи, премиум-аудиосистемой, а также некоторыми компонентами от Aurus, в частности, с задним диваном с регулировками и функцией массажа.