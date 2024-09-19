Россиянам рассказали о стоимости владения кроссовером VGV U70 Pro
За пять лет владельцы китайского кроссовера VGV U70 Pro потратят на его обслуживание 1,85 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на VGV U70 Pro обойдется в 24,62 рубля. За год получается сумма 369,3 тыс. рублей, за пять лет — 1,85 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Comfort составляет 2,1 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Автомобиль оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также кроссовер доступен с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Длина составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. U70 Pro предлагается в пятиместном или семиместном вариантах.
До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.
Издание напомнило, что в апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.
Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.