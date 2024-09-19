Xinghai S7: электрический кроссовер, готовый к высадке на рынок

<p>26 сентября на рынок официально выходит долгожданный электрический кроссовер <strong>Xinghai S7</strong> от компании Dongfeng Fengxing. Этот автомобиль обещает стать одной из самых интересных новинок в сегменте среднеразмерных электромобилей. Уже сейчас доступны <strong>предзаказы </strong>на две версии модели с начальной стоимостью от 129 800 юаней (около 1,68 млн рублей по текущему курсу), сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-5627-novyj-elektricheskij-krossover-xinghai-s7-startuet-26-sentjabrja-vse-o-predzakaze-i-harakteristikah" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru. </a></p><p>Дизайн Xinghai S7 впечатляет <strong>современным стилем:</strong> закрытая передняя решётка, интегрированные фары и спортивный силуэт делают его особенно привлекательным. Сзади выделяются популярные сквозные фонари, а задняя дверь открывается с помощью <strong>электропривода</strong>. Внутри автомобиля царит лаконичный минимализм. Большая<strong> 15,6-дюймовая</strong> центральная панель заменяет большинство физических кнопок, поддерживая подключение смартфонов и голосовое управление.</p><p>Водителей порадуют такие функции, как <strong>подогрев и вентиляция </strong>сидений, беспроводная зарядка и современные системы помощи на дороге, включая L2+ автопилот. С технической стороны Xinghai S7 оснащён мощным электромотором на 160 кВт (218 л.с.), который разгоняет авто до 100 км/ч всего за <strong>6,67 секунды</strong>. С одним полным зарядом можно проехать<strong> до 555 км</strong>, а быстрая зарядка позволяет восстановить до 80% батареи всего за <strong>26 минут.</strong></p>