Названы самые надежные иномарки с пробегом по версии Consumer Reports

Агентство Consumer Reports составило список самых надежных автомобилей с пробегом в различных ценовых категориях. Большинство из них представлено на российском вторичном рынке.

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В категории до 10 тысяч долларов лидером стал Chevrolet Cruze второго поколения 2016-2019 годы выпуска, причем предпочтение стоит отдавать машинам 2017 года и позднее, но они будут несколько дороже. Среди плюсов седана отмечены ездовой комфорт, динамика турбочетверки, совместимость со смартфонами на iOS и Android, наличие бесключевого запуска и подогрева передних сидений.

В категории до 15 тысяч долларов приз забрал Hyundai Elantra 2017-2020 годов. Предпочтительнее брать свежие ревизии седана, так как там улучшены шумоизоляция, перенастроено шасси, повышена плавность работы трансмиссии. К плюсам седана отнесли просторный второй ряд, впечатляюще низкий расход топлива и появившийся в середине жизненного цикла набор активных ассистентов безопасности.

Если говорить о SUV стоимостью менее 15 тысяч долларов, то фаворитом Consumer Reports стал Honda HR-V 2016-2022 г.в., доступный как с передним, так и с полным типом привода. Просторен, экономичен, в меру безопасен, рулевое управление отзывчивое, а вот подвеска жестковата.

Звание лучшего компактного кроссовера в лиге до 20 тысяч долларов присудили Kia Sportage (2017-2022 г.в.). Советуют покупать модель 2021 года выпуска и младше, так как было проведено обновление и отмечен рост надежности.

Победителями в номинации гибриды до 15 и 20 тысяч долларов стали Toyota Corolla (2020-2024 г.в.) и Toyota RAV4 (2016-2018 г.в.) соответственно.

Самым надежным семейным кроссовером с тремя рядами сидений, по версии CS, является Mazda CX-9 второго поколения, лучшим премиум-SUV назван Buick Envision, пикапом - Toyota Tacoma, а победу в категории спорткаров одержал Mazda MX-5 - все эти авто также стоят менее 20 тысяч долларов.