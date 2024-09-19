Госкорпорация Ростех вернулась в состав акционеров АвтоВАЗа

Госкорпорация «Ростех» вернула себе пакет акций »АвтоВАЗа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу автопроизводителя Максима Соколова.

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«Когда «Ростех» выходил из состава акционеров «АвтоВАЗа», сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Если «Ростех» вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», — сказал Соколов.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

Всего за 8 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 293,5 тыс. пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду прошлого года).

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.