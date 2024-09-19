Старт продаж Haval H9 задержали из-за недостатка креативности

Ситуация сложилась интересная: второе поколение Haval H9 появилось в России раньше, чем в Китае, где продажи планировали начать 19 сентября. Стало известно, что их отложили, и причина может показаться странной.

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Старт продаж был перенесен с 19 на 25 сентября 2024 года. Компания объяснила плохой готовностью к такому важному событию, взятая пауза будет направлена для внесения корректив в программу, чтобы презентация была более креативной и содержательной.

В КНР внедорожник предложен пока только с бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" по цене от 205 900 юаней (2,67 млн рублей).

В России новый Haval H9 стартовал в августе 2024 года, причем в моторной гамме присутствует дизельный мотор на 184 л.с., агрегатированный 9-диапазонной АКП. Цены на внедорожник начинаются от 4,3 млн рублей.