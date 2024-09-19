Средняя стоимость гибридных автомобилей в России превысила 7 млн рублей

Средняя стоимость гибридных автомобилей в августе 2024 года составила 7,43 млн рублей. В августе прошлого года цена была на 18% выше, сообщает издание RG.ru со ссылкой на аналитику «Авто.ру». Снижение средней цены авторы исследования связывают с увеличившимся количеством предложений на гибридные модели.

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Объём предложений новых гибридов за год вырос более чем в два раза. А в общей доле новых машин гибриды составляют почти 3%.

Самым популярным новым автомобилем с гибридной силовой установкой стал LiXiang L9. Средняя стоимость модели за 8 месяцев 2024 года составила 8,3 млн рублей. Вторую строчку занял Voyah Free со средней ценой 5,9 млн рублей. Замкнул тройку лидеров LiXiang L7 со средней стоимостью почти 7 млн рублей.

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Почти все модели в первой «десятки» принадлежат китайским производителям. В рейтинг попали только три модели из других стран: BMW XM (6-е место, 23,4 млн рублей), Lexus RX (7-е место, 11,3 млн рублей) и Mercedes-AMG S63e (10 место, 37,1 млн рублей).

Ещё в список самых популярных попали Voyah Dream (9,4 млн рублей), Tank 500 (6,4 млн рублей), LiXiang L6 (6,2 млн рублей) и BYD Yangwang U8 (21,5 млн рублей).

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