Lada Vesta теперь оснащается российскими светодиодными ПТФ

Lada Vesta теперь оснащается российскими светодиодными противотуманными фарами.

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На Весте после очередного обновления появилась не только система стабилизации, но и некоторые новые или временно отсутствовавшие функции и системы. Например, светодиодные противотуманные фары. Они расширяют пучок света на 25° в обе стороны и умеют подсвечивать повороты.

Кстати, противотуманки теперь российского производства, делают их в городе Димитровград. Мнение эксперта Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»: – Вы спросите, а почему раньше-то не было, неужели так сложно их делать? Представляете, в России невозможно купить заводу светодиодные фары. Поэтому все это затянулось на такое долгое время. Хорошо, что теперь они появились.