Продажи автомобилей в Европе упали до трехлетнего минимума

Авторынок Евросоюза рухнул до самого низкого уровня за три года. Продажи новых машин в августе сократились на 18,3 процента, пишет Reuters, что обусловлено резким падением спроса на ключевых рынках — в Германии, Франции и Италии. Наиболее заметно упал интерес к электромобилям — почти на 44 процента. Производители бьют тревогу и требуют от властей срочных действий, чтобы остановить дальнейшее обрушение.

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Самое резкое сокращение спроса на электрокары зафиксировано в августе в Германии — на 68,8 процента. Во Франции продажи упали на треть, а во всем ЕС в целом — на 22,3 процента.

Значительные потери несут крупнейшие производители Европы. Спрос на автомобили Volkswagen в августе оказался на 14,8 процента ниже, чем за тот же месяц 2023 года. Stellantis потерял 29,5 процента клиентов, Renault — 13,9 процента. Volkswagen, переживающий кризис, заявил, что продажи в Европе опустились ниже доковидного уровня, и эта тенденция может сохраниться в ближайшем будущем.

Однако есть и другие мнения: защитники «чистого» транспорта из группы Transport & Environment уверены, что рынок восстановится. По их прогнозу, уже в 2025 году доля электромобилей в ЕС достигнет 20-24 процентов, в основном за счет более низких цен. А пока популярность набирают гибридные автомобили: спрос на них вырос на 6,6 процента, обеспечив им 31,3-процентную долю рынка.

Охлаждение к электрокарам объясняется несколькими факторами, включая отмену субсидий в Германии. После обвала продаж немецкие власти решили частично их вернуть и пообещали налоговые льготы юрлицам, которые выберут «батарейные» машины. Еще один фактор — высокие заградительные пошлины, призванные сократить наплыв дешевых китайских электромобилей.