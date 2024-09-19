Дилеры ждут появления новых версий Lada Largus, чтобы увеличить продажи

Текущей осенью стартует производство новых версий Lada Largus, которые могут увеличить долю модели в общем объеме продаж марки Lada с 8 до 10%, пишет "Автостат" со ссылкой на коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского.

© Российская Газета

В 2025 году доля семейства модели Lada Largus может вырасти еще на 5%, то есть до 15%. "Среди факторов роста будут, в том числе, увеличение количества представленных комплектаций автомобиля, а также появление кросс-версии", - предполагает Шапринский.

Эксперт рассказал также о распределении спроса: большинство покупателей центра выбирают базовую версию Classic (59%) и комплектации с 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 литра (61%).

Цена на Lada Largus универсал начинается от 1 660 000 рублей, фургон "Лада Ларгус" можно купить, начиная от 1 670 000 рублей. Ранее "РГ" рассказала, сколько будет стоить Largus в новом исполнении Comfort.