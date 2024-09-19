Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1.8 литра в 2025 году

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал в беседе с РБК о новом моторе для Lada Niva, однако он не конкретизировал, о какой модели идет речь - Niva Legend или Niva Travel.

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Не исключено, что Соколов имел в виду оба внедорожника. Это предположение связано с ранее появлявшейся информацией об унификации шасси внедорожников. В таком случае Niva Legend и Niva Travel получат двигатель объемом 1.8 литра от Lada Vesta. Его отдача будет уменьшена со 122 до 90 л.с., однако крутящий момент увеличат и сделают его более ровным при работе в диапазоне более 1500 об/мин.

В настоящее время Lada Niva Legend и Niva Travel комплектуются двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В конце года АвтоВАЗ выпустит Lada Niva Sport, которую укомплектуют мотором от "Гранты" - объемом 1.6 литра и мощностью 118 л.с.