GAC снизил цены на все модели в России

Автомобили GAC подешевели на 100−200 тысяч рублей. Все модели китайского GAC, которые продаются в России, стали доступнее. Сами цены не изменились, но производитель добавил прямую скидку, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. Согласно информации с официального сайта GAC, прямая скидка будет действовать до 30 сентября.

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Кроссоверы GS3 и GS8 в базовых комплектациях стали доступнее на 100 тыс. рублей. Теперь GS3 продаётся по цене от 2 199 000 рублей, а GS8 — от 3 799 000 рублей. Стандартное оснащение минивэна M8 теперь можно приобрести на 200 тыс. рублей дешевле — от 5 299 999 рублей.

Компактный кроссовер GAC GS3 конкурирует с Haval Jolion, Omoda C5 и Geely Coolray. Он продаётся в пяти разных комплектациях с 1,5литровым турбированным мотором мощностью 170 л.с. В паре — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Семиместный кроссовер GAC GS8 доступен россиянам в четырёх комплектациях. Во всех установлен один и тот же турбированный 2,0-литровый двигатель на 248 л.с. Он работает в паре с «автоматом» Aisin.

Минивэн GAC M8 продаётся в четырёх комплектациях с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В первом квартале 2025 года в России появится ещё одна модель — седан GAC Empow. На родине у седана есть три версии. В базовой он оснащён полуторалитровым 177-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом». В двух других — двухлитровым двигателем мощностью 265 лошадиных сил с восьмиступенчатым «автоматом» и гибридной силовой установкой мощностью 238 лошадиных сил.