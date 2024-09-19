Кроссовер Omoda C7 со сдвижным экраном представили на закрытой презентации

Обновленный кроссовер Omoda C7 появится в России в 2025 году.

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Презентация кроссовера Omoda C7 прошла в формате закрытой онлайн-трансляции. По словам технического директора бренда Omoda Сайдина Османчевича, новый C7 порадует авангардным дизайном и интеллектуальным интерьером, ориентированным на более зрелую аудиторию по сравнению с бюджетной моделью Omoda C5.

Одной из ключевых особенностей кроссовера стали затемненные стойки, создающие эффект парящей крыши, а нижняя часть кузова выполнена в лаконичном дизайне с элементами из серого пластика. В салоне модели расположился 15,6-дюймовый сдвижной экран, который можно перемещать в сторону переднего пассажира. Это нововведение, по замыслу разработчиков, обеспечивает комфортное управление настройками автомобиля и улучшает осанку пассажиров.

Первое поколение Omoda C7 будет доступно исключительно с бензиновыми и гибридными двигателями, а в следующем поколении возможно появление электрической версии. Габариты нового кроссовера составляют 4621 х 1872 х 1673 мм с колесной базой 2700 мм, что делает его на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше, чем Omoda C5. Интеллектуальные функции Omoda C7 включают 18 дорожных ассистентов, основанных на данных с 5 камер и 14 радаров.

Что касается силовых установок, то будут доступны два варианта – гибридный: 1,5-литровый двигатель мощностью 156 л.с. сочетается с гибридной трансмиссией. Такой кроссовер может проехать 95 км на электротяге и 1200 км в смешанном режиме с расходом 4,98 л на 100 км. Бензиновая версия Omoda C7 будет оснащена 1,6-литровым двигателем. Информация о коробках передач пока отсутствует. Omoda C7 поступит в продажу в России в 2025 году с вариантами моно- и полного привода. Цены на модель еще не объявлены. но он будет явно дороже, чем С5.