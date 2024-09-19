Chery опубликовала первый тизер будущей новинки Jaecoo J5

Компания Chery опубликовала первые тизеры будущей новинки Jaecoo J5, на которых показала переднюю и заднюю части кроссовера без камуфляжа.

© Российская Газета

Jaecoo J5 - самая компактная модель бренда. Официально известно, что размер колесной базы составляет 2620 мм - это на 52 мм меньше, чем у Jaecoo J7. Длина "семерки" составляет 4500 мм, значит J5 призван стать "кретазменителем" и будет иметь кузов длиной плюс-минус 4.4 метра.

В дизайнерском плане Jaecoo J5 пытается подражать старшей модели, но имеет более простую графику верхнего "этажа" оптики спереди и задних фонарей. Также новинка не получила выдвижных.

© Российская Газета

По технической части подробностей новых нет, ранее в компании заявили, что модель получит как версии только с ДВС, так и гибридные и электрические модификации.

Ранее "РГ" сообщала, что в России новый Jaecoo J5 точно появится - это случится в 2025 году. Модель станет самым доступным кроссовером марки. В настоящее время Jaecoo J7 стоит от 2,8 до 3,4 млн рублей. С поправкой на инфляцию и повышение утильбсора стоимость J5 может оказаться на уровне 2,5-2,8 млн рублей.