Lada Aura упростят для работы в такси

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» работает над созданием версии автомобиля Lada Aura для работы в такси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу предприятия Максима Соколова.

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«Мы сейчас как раз работаем над этим и сделаем более упрощенную версию Lada Aura, более дешевую в конечном счете. В ней будет не такая дорогая отделка салона и другая аудиосистема. В остальном это будет тот же самый автомобиль, ведь он же должен ехать, а не «шашечки», — сказал Соколов.

Темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это произойдет в случае донастройки законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин. Пока «АвтоВАЗ» сохраняет план по запуску производства стретч-седанов Lada Aura в начале сентября 2024 года и намерен до конца года собрать максимум 3 тыс. машин.