Solaris опроверг сокращение дилеров и остановку производства в РФ.

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Компания AGR Automotive Group, которая собирает автомобили Solaris на бывшем российском заводе Hyundai, опровергла слухи о сокращении числа дилеров и остановке производства в России. В компании сообщили, что в Санкт-Петербурге у компании шесть дилерских центров и процесс формирования дилерской сети Solaris продолжается.

Также в АГР заявили, что обладают «достаточной компонентной базой и широкой сетью российских поставщиков, что обеспечивает загрузку производственных мощностей завода на длительный период времени». Ранее Telegram-канал AutoRun SPb сообщил о сокращении количества дилеров Solaris в Санкт-Петербурге до четырех.

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге производят также Solaris HC (Hyundai Creta), Solaris KRX (Kia Rio X-Line) и Solaris KRS (седан Kia Rio). Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.