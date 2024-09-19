В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,6 млн рублей.

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Mitsubishi ASX по параллельному импорту. Машины подешевели относительно апреля, когда цена на них начиналась от 2,85 млн рублей. Самый дешевый Mitsubishi ASX предлагается компанией из Казани за 2,625 млн рублей.

Это автомобиль 2023 г. в. с передним приводом, среди опций в наличии медиасистема с крупным экраном, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо и прочее. 2,685 млн рублей стоит аналогичный автомобиль в Ставрополе, а в Санкт-Петербурге и Самаре Mitsubishi ASX можно купить за 2,75 млн рублей. Самый доступный вариант полноприводного ASX: под заказ из ОАЭ за 2,9 млн рублей готова привезти московская фирма. Аналогичный автомобиль из наличия можно купить в Шушарах за 3,3 млн рублей.

Под капотом у всех выставленных на продажу в России машин установлен атмосферный 150-сильный мотор и вариатор. Большинство машин представлено в комплектации Instyle, в которую входит 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль и другое. Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.