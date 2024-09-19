В России снизились цены на седан Livan S6 Pro. Китайский производитель Livan увеличил прямую скидку на модель Livan S6 Pro. Если раньше она составляла 100 тыс. рублей, то теперь — 170 тыс. рублей, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. Прямая скидка предоставляется при покупке автомобиля за наличные.

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С учётом прямой скидки базовая версия Luxury теперь стоит 1 924 000 рублей, средняя комплектация Premium — 2 014 000 рублей, а топовое исполнение Flagship — 2 124 000 рублей.

Седан Livan S6 Pro — это немного изменённый Geely Emgrand L/GL 2016 года. После глубокой модернизации автомобиль получил архитектуру BMA, созданную при участии инженеров Volvo. На ней же построен бестселлер китайского концерна — компактный кроссовер Coolray.

Всем комплектациям положен турбированный 1,5-литровый двигатель. В версиях Luxury и Premium мощность мотора составляет 147 л.с. В топовой комплектации — 174 л.с. В паре с силовым агрегатом работает семиступенчатый «робот» DCT.