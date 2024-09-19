Электроседан GAC Aion RT показался на официальных фотографиях

Электромобильный бренд Aion, принадлежащий китайскому государственному автоконцерну GAC, готовится вывести на рынок полностью новый среднеразмерный электроседан, способный проехать до 650 км на одной зарядке и оснащённый новейшими электронными ассистентами водителя.

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Бренд Aion, запущенный в 2018 году, продолжает сдавать позиции на домашнем рынке: с января по август текущего года его продажи, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 226 806 электромобилей (-26,5% по сравнению с АППГ), причём в это число входят модели премиальной линейки Hyper. В прошлом году Hyper стал отдельным брендом, но CAAM пока причисляет его модели к Aion, хотя на китайском потребительском сайте Aion моделей Hyper давно нет.

Спад продаж у Aion начался в прошлом году на фоне глобального замедления спроса на электромобили и жёсткой ценовой войны между китайскими производителями «электричек». Сейчас Aion старается оперативно обновлять продуктовую линейку, чтобы заместить или дополнить модели, стремительно теряющие популярность. Так, например, продажи среднеразмерного седана Aion S во всех его разновидностях в этом году рухнули сразу на 39,1% — с января по август реализовано 97 794 шт. Новый Aion RT с перспективе заменит Aion S, хотя ясно, что какое-то время эти модели будут продаваться параллельно.

На прошлой неделе Aion RT всплыл в электронной базе китайского Минпрома, а сегодня GAC опубликовал первые официальные фотографии нового седана, на следующей неделе начнутся его предварительные продажи. Габаритная длина Aion RT — 4865 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1520 мм, колёсная база — 2775 мм. Внешне Aion RT выполнен в округлом стиле премиального кроссовера Hyper HT, выступ багажника очень маленький, поэтому Aion RT можно назвать фастбеком.

Над лобовым стеклом Aion RT размещён лидар, ему ассистируют 27 других органов искусственного зрения, необходимых для работы продвинутых ассистентов водителя, вплоть до автопилота четвёртого уровня по классификации SAE. В Китае разрешены автопилоты максимум второго уровня, при котором водитель обязан постоянно следить за дорогой, но поскольку езда на автомобиле в Китае — занятие довольно скучное, автоматическое руление пользуется большим спросом у водителей, особенно в крупных городах.

В табличке китайского Минпрома для Aion RT заявлены два электромотора на выбора — мощностью 150 кВт (204 л.с.) либо 165 кВт (224 л.с.), расположен электромотор спереди, привод соответственно передний. Максимальная скорость ограничена на отметке 163 км/ч. 400-вольтовую батарею будет поставлять CALT, её ёмкость пока не раскрыта, но известно, что запас хода на одной зарядке составит 650 км по циклу CLTC. Снаряженная масса седана — 1750-1780 кг в зависимости от оснащения. Других технических подробностей пока нет.

Интерьер Aion RT будет выполнен в совершенно шаблонном для новых китайских «электричек» минималистичном стиле без физических кнопок на передней панели. Обещаны создающие уют дорогие материалы отделки (дверные карты щеголяют вставками из стёганой кожей) и прозрачная панорамная крыша во всю длину салона.

Сколько будет стоить Aion RT, пока неизвестно, но цены должны быть привлекательными. Для ориентира можно взять бюджетный лифтбек Xpeng Mona M03, который будет одним из главных конкурентов Aion RT и стоит в Китае от 119 800 юаней (1,55 млн рублей в переводе по текущему курсу).