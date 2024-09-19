Бестселлеру Honda N-Box добавили «внедорожную» версию Joy

От прочих исполнений новый вариант, как и положено, отличился более внушительным обликом. В салоне – веселенькая клетчатая обивка, которая, тем не менее, весьма практична. Техника же перешла со стандартной модели.

© Колеса.ру

Микровэн Honda N-Box нового, третьего по счету поколения стартовал в Японии осенью прошлого года. Модель остается бестселлером местного рынка, хотя продажи снизились. Так, по итогам января-августа N-Box разошелся тиражом 131 621 экземпляр (-10%). Взбодрить спрос призвано расширение гаммы: к стандартному вэну и «молодежному» исполнению Custom присоединилась «внедорожная» версия Joy.

За основу взяли базовый N-Box с круглыми светодиодными фарами, помещенными в прямоугольные блоки. При этом прозрачные задние фонари «кроссоверу» достались от N-Box Custom. Собственные фишки версии Joy – оригинальные радиаторная решетка и бамперы с защитными вставками из черного пластика, плюс спереди установили диодные противотуманки. Черные накладки появились и на сдвижных дверях. А вот рейлингов на крыше нет, тогда как, например, у конкурента Suzuki Spacia Gear они имеются.

В салоне – эксклюзивная для N-Box Joy тканевая водоотталкивающая обивка в клетку. Причем этим материалом обиты и задняя поверхность спинок второго ряда кресел, и пол багажника. В грузовом отсеке есть дополнительный бокс. Спинки задних сидений можно разложить, тогда получится почти ровный пол. В списке стандартного оборудования еще заявлен комплекс Honda Sensing, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и т.д.

Для Honda N-Box Joy также предусмотрено множество «допов». Среди них – наклейки на кузов, различные крючки и сетки. Есть даже большие брезентовые полотна, которые можно прикрепить к подъемной багажной двери – тогда получится нечто вроде палатки.

Техника едина для всего семейства – это бензиновый трехцилиндровый 660-кубовый мотор, который работает в паре с вариатором. Атмосферник выдает 58 л.с., а турбоверсия – 64 л.с. Привод передний или полный.

﻿Цены Honda N-Box Joy объявят 26 сентября, тогда же стартуют продажи.