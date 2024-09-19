Дешевый электрокар BYD стал самым продаваемым автомобилем в Китае

Назван самый популярный автомобиль в Китае. Лучше всего на крупнейшем авторынке мира продается хэтчбек Seagull — самый дешевый электрокар марки BYD. В августе он разошелся в количестве почти 41 тысячи штук, пишет Electrek. В целом за последний месяц лета автогигант продал рекордные 145 тысяч электромобилей, преодолев рубеж в миллион реализованных «батарейных» машин. Seagull же удерживает звание популярнейшего электрического автомобиля в КНР уже шестой месяц подряд.

© Motor.ru

В августе китайцы купили 40 949 экземпляров BYD. Интересно, что это число сравнимо с общими продажами Lada на куда менее крупном российском рынке: в августе АвтоВАЗ реализовал 38,6 тысячи машин.

А по цене 3,8-метровый Seagull схож с Lada Granta. Выпущенный в марте вариант ситикара под названием Honor Edition оценивается в 69 800 юаней, что в пересчете на рубли равно примерно 915 тысячам. За самое дорогое из трех исполнений электромобиля просят 85 800 юаней — 1,1 миллиона рублей.

© BYD

© BYD

© BYD

Представленный в 2023 году BYD Seagull в Китае прозвали Lamborghini Mini: его дизайн разработан под началом Вольфганга Эггера, который работал над машинами из Сант-Агата-Болоньезе, а также в Alfa Romeo и Audi. В салоне у хэтчбека — продвинутые технологии BYD, включая подвижный 10,1-дюймовый дисплей и семидюймовую «приборку». Также есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и аудиосистема с четырьмя динамиками.

Автомобильчик оснащается электромотором мощностью 75 лошадиных сил, установленным на передней оси. Он запитывается от железо-фосфатной батареи BYD емкостью 39 киловатт-часов. Запас хода превышает 400 километров по китайскому циклу CLTC.

В России BYD официально не представлен — его возят «параллельными» путями. Однако китайских брендов хватает, а спрос на их продукцию бьет рекорды: по прогнозам, до конца года россияне купят более 900 тысяч китайских машин. Это будет максимум за всю историю наблюдений за рынком.