Стало известно, какая марка скрывается под новым брендом Knewstar

Кроссовер Knewstar 001 похож на давно продающееся на российском рынке кросс-купе Geely Tugella. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

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«Первый кроссовер марки Knewstar 001 — ничто иное, как Geely Tugela, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно с этой презентацией Tugela пропала с официального сайта представительства Geely.

Knewstar - российский автомобильный бренд, созданный для китайских машин, адаптированных для рынка РФ. Сами машины выпускаются в Харбине.

На рынке РФ будет представлен спортивный кроссовер С-класса Knewstar 001. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Всего предусмотрено три комплектации. Цена автомобиля с учетом спецпредложений - от 3,4 млн рублей до 3,7 млн рублей.

До этого стало известно, что российским дилерам поступили первые кроссоверы Forthing T5 за 1,95 млн рублей.

Турбомотор 4J15T автомобиля 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения - панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом. Габариты автомобиля составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.