Новый кроссовер Jaecoo получил разрешение на продажу в России

В России сертифицировали еще один кроссовер Jaecoo. «Чери Автомобили Рус» на этой неделе получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель с индексом S56EV, пишут «Китайские автомобили». Под ним известен электрический кроссовер Jaecoo J6, который в Китае продают как Chery iCar 03. Весной J6 показывали журналистам в России, но четких планов насчет него не озвучивали. Теперь же выход «батарейной» новинки на российский рынок стал более вероятным.

Jaecoo J6 — это компакт-кросс с 4,4-метровым угловатым кузовом, похожий по размеру на Omoda C5. Колесная база равна 2,7 метра, а дорожный просвет — 200 миллиметрам.

В салоне установлены центральный дисплей диагональю 15,5 дюйма и узкая «приборка» на 9,2 дюйма. Судя по снимкам очевидцев, российский J6 не будет отличаться убранством интерьера от китайского iCar 03.

© Quto

© Chery

В КНР самый мощный вариант электрокара оснащается двухмоторной силовой установкой, выдающей 278 лошадиных сил. С места до 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 6,5 секунды. Запас хода в зависимости от батареи емкостью от 51 до 70 киловатт-часов варьируется от 401 до 501 километра. Есть также одномоторная версия с агрегатом на 184 силы.

Стоимость iCar 03 на родине — от 109,8-169,8 тысячи юаней, что равно 1,4-2,2 миллиона рублей. В России цена, разумеется, будет иной. Сейчас за Jaecoo J7 на нашем рынке просят от 2,75 миллиона, за J8 — от 4,4.

В августе фотошпионы заняли новый кроссовер J5 — еще одну модель Jaecoo, которая имеет шансы появиться в России. Пока она не представлена даже в Китае. Премьера ожидается в этом году, а вот до экспортных рынков J5 доберется только в 2025-м.