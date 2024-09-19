В Госдуме предложили поощрять перевозящих детей таксистов

В Госдуме хотят стимулировать таксистов, которые перевозят детей. В России хотят разработать систему поощрений водителей такси, которые берут заказы на перевозку детей. С соответствующей инициативой выступила депутат Ирина Филатова.

«Необходимо проработать систему стимулирования водителей, которые берут заказ на перевозку детей. Возможно, это коснётся повышения их рейтинга или сократит комиссию агрегатору. Это могут быть и прямые выплаты, например, на химчистку салона», — заявила депутат.

Также политик заявила, что агрегаторы обязаны обеспечить семьям с детьми комфортные условия поездки по доступным ценам.

Кроме того, депутат считает, что стоимость перевозок для граждан с детьми должна быть на том же уровне, что и для других пассажиров. Филатова также отмечает, что при заказе машины через приложение нужно убрать опцию по ограничению количества автокресел, а вместо неё добавить опцию выбора багажа.

Ранее сообщалось, что таксистам разрешат проводить техосмотр самостоятельно по звуку и запаху. Водителям, работающим на личных автомобилях такси, предложили упростить прохождение тех- и медосмотра. Идея принадлежит общественным организациям, агрегаторам такси и Минтрансу. Ведомство уже подготовило соответствующий документ. Авторы считают, что облегчённый режим предрейсовых проверок поможет изгнать из отрасли «серые» схемы.