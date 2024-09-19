Электромобиль «Атом» будет распознавать водителей по лицу

Российский электромобиль «Атом» будет оснащен системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Компания уточнила, что в России это будет первая подобная разработка для автомобилей с применением ИИ. Как отмечается, решение обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит машине подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем.

Прохождение аутентификации будет доступно как находясь за рулем, так и с помощью мобильного приложения. В корпорации утверждают, что ИИ сможет распознать человека в условиях низкой освещенности, в очках и головном уборе, а также отличит его от силиконовой маски, фотографии или изображения на планшете.

В компании выразили уверенность в том, что новая опция окажет положительное влияние на автомобильную индустрию и будет способствовать развитию интеллектуального транспорта.

Ранее сообщалось, что производитель автомобилей Toyota представил Sienna 2025. Это первая модель, которая позвонит на смартфон владельца, если машина посчитает, что он оставил детей на заднем сиденье без присмотра.