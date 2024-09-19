В "Яндекс такси" поддержали идею снизить штрафы по ОСГОП для таксистов

В "Яндекс такси" поддержали инициативу пересмотреть и снизить штрафы при отсутствии полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для сферы такси. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Даже один штраф по ОСГОП может привести тысячи таксопарков к банкротству или серьезным финансовым проблемам, поэтому мы поддерживаем инициативу пересмотреть и снизить штрафы по ОСГОП для такси", - говорится в сообщении.

Обязательное страхование такси по ОСГОП вступило в силу с 1 сентября 2024 года, перевозчик должен оформить полис в течение 60 дней с этой даты. Штрафы при отсутствии ОСГОП могут составлять до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юрлиц. При этом, как отмечают в "Яндекс такси", больше 20% таксопарков - партнеров компании - это юридические лица с оборотом меньше 1 млн рублей в месяц.

В сервисе также добавили, что добровольно продолжают страховать всех участников каждой поездки - на сумму до 2 млн рублей на человека.

Ранее "Ведомости" сообщили, что ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) попросила Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов ОСГОП. Отправку газете подтвердила исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская.

В июле 2024 года Банк России сообщил, что стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному ЦБ тарифу, будет составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.