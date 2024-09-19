В России рекордно подешевел семиместный кроссовер DFSK ix7

Dongfeng объявил спеццену на ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7. С середины сентября российский офис китайского бренда установил специальную цену — 3 590 000 рублей. Кроме того, как стало известно редакции Quto, дополнительно покупателям предоставляется прямая скидка — 300 000, так что финальная цена составляет 3 290 000 рублей.

Ограниченная партия кроссоверов Dongfeng DFSK ix7 выпущена на липецком заводе компании «Моторинвест». Известно, что машина прошла полный цикл испытаний, чтобы получить свидетельство об одобрении типа транспортного средства (ОТТС).

Под капотом российской версии вседорожника стоит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л.с., с которым сочетаются классический гидромеханический «автомат» и система полного привода.

В базовой версии есть шесть подушек безопасности, двухзонная климатика, электропривод передних кресел, проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары и комп­лекс электронных ассистентов на основе «умного круиз-контроля».

Между тем, в стране, где всячески пропагандируют повышение рождаемости, выбор 7-местных автомобилей крайне ограничен. И кроссовер DFSK ix7 — хороший вариант, когда нужны семь мест, но Largus слишком примитивен. Подробности — в материале, подготовленном редакцией Quto.