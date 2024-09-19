На Ульяновском автозаводе хотят внедрить экзоскелеты

УАЗ протестирует экзоскелеты для работников конвейера. Экзоскелет уменьшает утомляемость работников, но притом обеспечивает полную свободу движений. Такой костюм разгружает мышцы спины при активных наклонах благодаря возвратному действию специальных силовых элементов. Стоит заметить, что такие средства индивидуальной защиты применяются на многих автозаводах.

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Стоит заметить, что стоимость одного экзоскелета составляет от 20 до 200 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Пока ульяновский производитель внедорожников лишь тестирует спецкостюмы, которые помогают снизить нагрузку на спину сотрудников при подъёме грузов.

Весит изделие всего лишь около 2 килограммов, а увеличивает выносливость оператора до 40%. Чтобы надеть такой костюм, человеку требуется меньше минуты. Притом работает комплект за счёт упругих эластомеров, то есть никакие аккумуляторы для работы не требуются.

Между тем, для внедорожников УАЗ стали доступны новые цвета кузова. Расширенная линейка эмалей предлагается для моделей нового модельного ряда — «Патриота», «Пикапа» и «Профи».