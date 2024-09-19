Стало известно, почему остановлена отгрузка Lada Vesta с системой ESС

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение временно приостановить отгрузку дилерам автомобилей Lada Vesta с новой системой курсовой устойчивости (ESC). Данной информацией поделился паблик Avtograd News в социальной сети ВКонтакте.

В сообщении говорится, что сегодня на территории ВАЗа скопилось более 10 тыс. автомобилей Lada Vesta с ESС. Подчеркивается, что некоторые машины получили новую прошивку блока «BCM».

«Но и с новой прошивкой электроника может периодически плохо работать, плюс добавилась некорректная работа тормозной системы. Отгрузки по-прежнему нет, небольшое количество автомобилей было отправлено дилерам для ознакомления», — пишет паблик.

В компании отметили, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Речь идет о противозаносной системе, противобуксовочной системе, помощнике при старте на уклоне, антиблокировочной системе тормозов, а также включении аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Ранее пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о запуске программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Restart совместно с «Авто Финанс Банком». Программа призвана предоставить клиентам лучший опыт покупки автомобиля и гарантирует ряд преимуществ.